Vacanze, Codacons: "Il 24% degli italiani in viaggio sceglie la Sicilia"

Il 24% degli italiani sceglierà come meta delle prossime vacanze la Sicilia. È quanto emerge dall'ultima indagine del Codacons che ha raccolto i dati relativi ai dati ai tempi del Covid. In testa alla classifica delle mete più gettonate per le vacanze estive 2020 si piazza la Puglia, che sarà scelta da circa il 28% dei villeggianti, seguita da Sicilia e dalla Sardegna (18%).

L’80% degli italiani che quest’estate si concederanno una vacanza rimarrà comunque entro i confini nazionali e la villeggiatura avrà una durata media inferiore rispetto al trend registrato negli ultimi anni e sarà all’insegna del relax.

