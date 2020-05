Prestazioni collegate al reddito, scadenza all'8 giugno per le dichiarazioni del Red

Novità per coloro che ricevono prestazioni collegate al reddito. La scadenza per presentare le dichiarazioni reddituali relative alle campagne RED ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017),è ulteriormente prorogata all’8 giugno 2020. Lo si legge in un messaggio dell’Inps.

Con la campagna RED l’Istituto richiede ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito l’annuale dichiarazione (modello RED) dei redditi, che incidono sulle prestazioni in godimento. «A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale, - si legge - la scadenza per presentare le dichiarazioni relative alle campagne RED ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), INV CIV ordinaria 2019 e Solleciti 2018, già differita al 18 maggio, è ulteriormente prorogata all’8 giugno 2020».

© Riproduzione riservata