Reddito di cittadinanza verso la scadenza: come rinnovarlo e possibilità di lavoro

Scadrà a settembre 2020 il reddito di cittadinanza per i percettori che hanno fatto domanda a marzo 2019. La misura sarà comunque rinnovabile ma sarà necessario presentare nuova domanda. Intanto dal Decreto Rilancio emergono alcune novità per chi ne usufruisce.

Reddito di cittadinanza 2020, le novità

Tante novità per chi usufruisce del reddito di cittadinanza. Nel decreto Rilancio si parla di una estensione per altri 2 mesi della sospensione della condizionalità del reddito di cittadinanza. Ciò significa che i percettori non dovranno recarsi nei centri per l'impiego per partecipare a momenti di formazione o orientamento.

Inoltre potranno partecipare al bando per svolgere il ruolo di assistente civico, entro il 31 luglio. Il decreto Rilancio ha stabilito che i percettori del Rdc potranno stipulare contratti a termine fino a 30 giorni, rinnovabili per 30 giorni, per un ammontare retributivo massimo di 2mila euro, con datori di lavoro del settore agricolo. E ancora: chi usufruisce del reddito potrà, come indicato dall'Ufficio di presidenza di Anci Liguria, fare lo steward sulle spiagge libere.

Reddito di cittadinanza in scadenza, ecco cosa fare

Per continuare a usufruire del reddito per altri 18 mesi bisognerà accettare un'offerta di lavoro, ovunque la si trovi in Italia. Per presentare la domanda occorrono i seguenti documenti: modulo SR180 per la domanda RdC/PdC e ISEE aggiornato al 2020.

