Inps, in Sicilia autorizzate oltre 28 mila casse integrazioni

Sono 30.324 i decreti di cassa integrazione in deroga pervenuti all’Inps dalla Regione siciliana fino alle 17 di oggi. Lo rende noto lo stesso Istituto. Di questi, quelli autorizzati sono 28.319 (96,72%). Sono stati già restituiti per difformità 638 richieste , mentre quelli ancora da restituire, per la stessa ragione, sono 408. I decreti che richiedono un supplemento di istruttoria sono 959 (3,28%). Secondo quanto emerso nel corso del dibattito all'Ars, in Sicilia devono essere ancora evase 10 mila pratiche di cassa integrazione in deroga.

«Anche questo ultimo aggiornamento - sottolinea il direttore regionale Maria Sandra Petrotta - conferma che le strutture dell’Istituto hanno garantito e continuano a garantire, anche in Sicilia, la più celere lavorazione dei decreti di Cassa Integrazione in deroga. Dagli ultimi comunicati appena diffusi apprendiamo che gli uffici regionali hanno completato l’esame di ben 43.880 istanze; è un dato senz'altro positivo, dal quale si ricava che nei prossimi giorni dovrebbero transitare nei nostri sistemi, all’incirca, altre 13.500 domande».

© Riproduzione riservata