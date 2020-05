Bonus autonomi, il pagamento diretto dei 600 euro nel giro di pochi giorni

I 600 euro agli autonomi arriveranno nel giro di pochi giorni. A partire ora e in tre o quattro al massimo giorni. «Ci sarà il pagamento diretto dei 600 euro a tutti i 4 milioni di lavoratori autonomi, di collaboratori che li hanno già avuti», ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato al Tg1. «Domani (mercoledì 20, ndr) sarà possibile fare domanda per i 1.200 euro per il bonus per la baby sitter e i centri estivi e poi giugno ci saranno i contributi a fondo perduto per le imprese e la terza tranche fino a 1.000 euro per i lavoratori autonomi», ha spiegato.

Intanto, a una settimana dall’ok del Consiglio dei ministri il governo è riuscito a chiudere e a "bollinare" la maxi-manovra da 55 miliardi con i nuovi aiuti a famiglie e imprese e le risorse saranno «subito disponibili». Mentre il Parlamento, andando un pò a rilento, è ancora alle prese con il decreto per garantire liquidità alle imprese, già è in arrivo, quindi, il nuovo provvedimento, lievitato nell’ultima versione a 266 articoli, che contiene tra l’altro «il bonus babysitter o per i centri estivi» fino a 1200 euro, che si potrà chiedere «da domani», ha sottolineato Gualtieri, ma anche un ventaglio di nuovi interventi per le imprese, come gli aiuti a fondo perduto che non si rivolgeranno solo ad autonomi e professionisti (fino a 1000 euro nella terza tranche) ma anche alle piccole imprese fino a 5 milioni di fatturato.

Sempre le piccole, come annuncia il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, avranno più tempo per rimborsare i prestiti garantiti al 100% dallo Stato fino a 25 mila euro: con un emendamento al decreto imprese, che sarà votato nelle prossime ore, il termine per restituirli passerà da 6 a 10 anni. E sempre in Parlamento si dovrebbe risolvere il nodo della responsabilità in caso di contagio, che, sarà chiarito con una norma, non ci sarà per quelle attività che rispettano tutte le regole anti-Covid per la sicurezza dei luoghi di lavoro.

