Dl Rilancio, approvato il reddito d'emergenza: Isee inferiore a 15mila euro, a chi spetta e come ottenerlo

Previsto all'interno del decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri anche il reddito di emergenza, ossia il sussidio disposto per le famiglie in maggiore difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus.

Il reddito di emergenza sarà erogato per due mesi e "l’importo sarà dai 400 agli 800 euro", ha confermato il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa. Le domande dovranno essere presentate all'Inps entro il termine del mese di giugno.

Il Rem è rivolto "ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19", ossia a chi ha un reddito Isee inferiore a 15mila euro e un patrimonio mobiliare entro i 10mila euro ma può essere incrementato di 5mila euro per ogni componente oltre al primo e fino a un massimo di 20mila euro.

Non avranno invece diritto al Rem "i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonchè coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica". Non potranno accedere al sussidio neanche i percettori del reddito di cittadinanza.

Il reddito di emergenza è inoltre incompatibile con il bonus di 600 euro introdotto dal decreto "Cura Italia" e nel caso in cui, all'interno del nucleo familiare, uno dei membri percepisca già l'assegno pensionistico.

