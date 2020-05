Scuola, Gualtieri: "A settembre stabilizzazione per 16mila insegnanti"

Il governo intende stabilizzare 16.000 insegnanti alla ripresa della scuola a settembre. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al Tg5. Gualtieri, descrivendo per sommi capi il Decreto Rilancio, ha spiegato che sono previste «risorse importanti in tanti settori dove è necessario ripartire fra cui la scuola. Ci saranno 16.000 stabilizzazioni aggiuntive di insegnanti, in modo da avere complessivamente 32.000 nuovi insegnanti a settembre per aiutare i nostri ragazzi, e anche risorse importanti per adeguare le scuole».

Sempre nel capitolo delle risorse per le famiglie, Gualtieri ha confermato un contributo per affitti e bollette e uno, fino a 1200 euro, «non solo per la babysitter ma che potrà anche essere usato per i centri estivi». Sul fronte delle imprese, il ministro ha confermato «dei contributi a fondo perduto a tutte le imprese piccole che hanno avuto delle perdite, che verranno erogati dall’Agenzia delle entrate. Inoltre elimineremo il saldo e acconto dell’Irap che sarà dovuto a giugno per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato».

Sui tempi perché cittadini e imprese ricevano i fondi, Gualtieri ha spiegato che «le risorse per il ristoro a fondo perduto contiamo possano arrivare già nei primi di giugno».

Quanto al contributo da 600 euro per gli autonomi già erogato, sarà dato in automatico, quindi appena il decreto sarà in gazzetta ufficiale, spero in 24 o 48 ore al massimo, i bonifici arriveranno a tutti coloro che già hanno avuto i 600 euro». Sulla cassa integrazione, Gualtieri ha spiegato che il governo ha fronteggiato «procedure molto complicate» e che ha deciso «una radicale semplificazione».

© Riproduzione riservata