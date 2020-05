Dl Rilancio, aiuti anti-licenziamenti per pagare i salari

Aiuti sotto forma di sovvenzioni concessi dagli Enti locali per il pagamento dei salari dei dipendenti delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. Lo prevede una bozza, ancora in lavorazione, del Dl Rilancio.

La norma, che richiama il ricorso al Quadro temporaneo Ue sugli aiuti di Stato, prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti. La sovvenzione viene concessa per non più di 12 mesi dalla domanda.

