Le Regioni spingono per riaprire dall'11, Boccia frena: "Dal 18 differenziazioni tra i territori"

"Poco fa la conferenza delle Regioni all'unanimità ha approvato un documento che chiede che fin da lunedì 11 maggio si possa riaprire il commercio al dettaglio e che dal 17 quando scadrà il dpcm firmato il 26 aprile scorso questa norma decada e venga totalmente attribuito alle regioni la responsabilità di elaborare un calendario completo di riaperture sin dal 18 maggio". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso di un punto stampa. Sulle richieste dei governatori doccia fredda del ministro per gli affari regionali Boccia. Il ministro avrebbe ribadito dall'11 maggio esame dei dati del monitoraggio del ministero della Salute sul contagio da Covid 19 e in base a quelli dal 18 maggio possibili differenziazioni regionali nelle riaperture, anche in base alle linee guida dell'Inail. E' la linea ribadita dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia nella videonconferenza in corso con i governatori, secondo quanto si apprende. Inoltre secondo il ministro l'ordinanza del sindaco di Ferrara, bloccata dal prefetto, come quella della Regione Calabria, non rispetta le norme e mette in pericolo la sicurezza dei lavoratori. Non segue le linee guida nazionali che si stabiliscono in accordo con le parti sociali e l'Inail.

In sostanza la Conferenza delle Regioni ha approvato un Ordine del giorno da inviare al governo in cui si chiedono: riaperture dall'11 maggio, un nuovo Dpcm entro il 17 maggio che consenta alle Regioni di procedere autonomamente. "Sono stati sottoscritti i Protocolli per l'individuazione delle misure di sicurezza con le parti sociali a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici in tutti i settori economici". Per questo le Regioni chiedono che "entro il 17 maggio venga adottato un nuovo dpcm con il coinvolgimento delle Regioni per consentire alle Regioni stesse di procedere autonomamente, sulla base delle valutazioni delle strutture tecniche e scientifiche dei rispettivi territori, a regolare le riaperture delle attività". È quanto si legge nell'odg della Conferenza delle Regioni inviato al governo. C'è dunque una spaccatura con la linea del governo.

I Comuni invece, per bocca del sindaco di Bari e presidente dell'Associazione nazionale Comuni (Anci) Antonio Decaro hanno concordato con l'impostazione del ministro Francesco Boccia sulle riaperture e rinunciato anche a loro poteri e prerogative per rispettare le linee guida nazionali, secondo quanto si apprende. Decaro ha partecipato alla prima parte della videoconferenza unificata Stato-Enti locali sulla Fase 2 dell'emergenza coronavirus.

