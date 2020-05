Conte: "Nel decreto di maggio arrivano le eco-ristrutturazioni degli immobili 'a costo zero'"

Nel decreto di maggio arrivano le eco-ristrutturazioni degli immobili 'a costo zero' attraverso il credito di imposta. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte in un'intervista al Fatto Quotidiano, facendo il punto sui contenuti del provvedimento.

"Una misura molto importante sarà quella - spiega il presidente del Consiglio - che consentirà a tutti i cittadini attraverso il credito di imposta, di ristrutturare gli immobili per adeguarli alla normativa antisismica e per l'efficientamento energetico, a costo zero: gratis". Conte fa sapere che il meccanismo è stato suggerito dal ministro Fraccaro.

"Avrà forte impatto: ci aspettiamo maggiore occupazione e la decisa ripresa delle costruzioni". Un'altra norma, ricorda Conte, "distribuirà tre miliardi ai comuni per sbloccare lavori di manutenzioni e opere pubbliche con procedure di gara semplificate". ANSA

