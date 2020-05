Fase 2, più treni in Sicilia: oltre 2700 i passeggeri nella giornata di ieri

Con l'avvio della fase 2 sono aumentate anche le corse dei treni in Sicilia. Apertura da parte del governo regionale che ha generato un incremento, nella sola giornata di ieri di +6,90% , pari a 2734 passeggeri rispetto a quelli presenti prima dell’emergenza coronavirus. Le corse sono passate invece dal 26% al 53% dell’offerta prevista prima del periodo dell’emergenza.

Trenitalia, di intesa con le Regione, ha incrementato l'offerta regionale di circa 25 punti percentuali rispetto alla scorsa settimana, passando da circa 2mila corse a 3.800 su tutto il territorio nazionale. Il riempimento medio dei treni siciliani è pari all’11% della capienza, già calcolata in base alla nuova disponibilità al 50% di posti a sedere.

Ai 3800 treni regionali di Trenitalia in circolazione nel giorno di avvio della Fase 2 dell’emergenza sanitaria COVID-19, si sono aggiunti i treni a media e lunga percorrenza, 12 Frecce – che da oggi diventano 14 – e 6 InterCity, fra le principali città italiane, utili agli spostamenti necessari indicati dalle Autorità competenti, per un totale di circa 4.300 viaggiatori, circa il doppio rispetto alla scorsa settimana.

Su tutti i treni è in corso l'allestimento di segnaletica e marker su posti da non occupare e sulle porte per gestire il flusso in entrata e in uscita dei passeggeri a cui si aggiungono l'inserimento di indicazioni orizzontali per indicare ai passeggeri l’uscita più vicina e la distanza da tenere con gli altri passeggeri.

Potenziate anche le attività di sanificazione e igienizzazione su tutta la flotta di Trenitalia. Ad ogni modo il Gruppo però raccomanda sempre ai passeggeri di osservare le regole per il contenimento del virus:

- indossare sempre la mascherina protettiva;

- essere responsabili socialmente, per sé e per gli altri, rispettando la distanza di sicurezza indicata dalle autorità sanitarie, le indicazioni e le informazioni presenti a bordo dei treni e nelle stazioni;

- essere collaborativi a bordo treno con il personale ferroviario, utilizzare percorsi e porte di ingresso e uscita dai treni come indicato dai pannelli informativi;

- essere collaborativi in stazione con il personale ferroviario nell’entrare o uscire dai varchi, seguendo i percorsi individuati e le indicazioni dei pannelli informativi.

