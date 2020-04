Regione, in arrivo dall'Ars 200 milioni per le fasce più deboli

Raddoppiato il fondo per le fasce deboli in Sicilia, come risposta immediata agli effetti economici del coronavirus. In sede di approvazione all’Ars dell’articolo 7 della Finanziaria regionale, sono state inserite, infatti, risorse pari a 200 milioni di euro per prestiti al consumo e per la ripartizione ai Comuni che erogheranno gli aiuti: le somme sono destinate a sostenere famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza coronavirus per l’acquisto di beni e generi alimentari, prodotti e servizi di prima necessità, per il pagamento di utenze domestiche di luce e gas e dei canoni di locazione, nonchè per l’attivazione di cantieri di servizio da parte delle amministrazioni locali.

Le somme potranno servire anche ad aiutare i pensionati non autosufficienti. Oltre ai 100 milioni già previsti per il sostegno alimentare e per le utenze, dunque, vi sono adesso altri 100 milioni con i quali si crea un fondo di garanzia per prestiti al consumo fino a 15 mila euro senza interessi, per i nuclei familiari residenti in Sicilia con reddito non superiore a 40 mila euro. «Abbiamo più volte sottolineato - dicono il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo e i deputati del gruppo Anthony Barbagallo, Giuseppe Arancio, Michele Catanzaro, Antonello Cracolici, Franco De Domenico, Nello Dipasquale e Baldo Gucciardi - per la corretta e la rapida attivazione degli aiuti previsti, la necessità di valorizzare la funzione sociale dei sindaci che devono godere di autonomia e discrezionalità per valutare lo stato di necessità dei cittadini e gli interventi da erogare».

