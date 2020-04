Coronavirus, i sindacati: "Riaprire gradualmente tutelando i lavoratori"

“Siamo preoccupati per la ripartenza che è necessaria per fare ripartire l'economia del nostro Paese e della Sicilia ma molti non hanno capito che ciò non significa tornare alla normalità ma ripartire gradualmente e in sicurezza per non vanificare gli sforzi fatti sino ad oggi per contenere la diffusione del virus. La firma del Protocollo con il Governo del 24 aprile integra il protocollo di marzo e deve essere la nostra base di lavoro per tenere in equilibrio lavoro e sicurezza".

Lo affermano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil regionali rappresentate dai segretari generali Monia Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna Flauto in occasione della giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro.

"Abbiamo chiesto alle aziende della grande distribuzione - proseguono - ed alle aziende commerciali di costituire i comitati interni per la sicurezza come previsto dal Protocollo per monitorare la situazione, vigilare affinché vengano garantite le corrette misure a tutela della salute dei lavoratori ma anche della clientela affinché si possa consentire di intervenire subito a tutela dei dipendenti qualora siano necessarie misure ulteriori. Per noi è importante ripartire per salvaguardare l’economia - proseguono i sindacati - ma questo non significa mettere in secondo piano la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei clienti che per noi è la priorità. Riteniamo anche necessario prorogare chiusura dei negozi la domenica e nei festivi”.

Filcams, Fisascat e Uiltuc spiegano che “il rischio di diffusione del virus ci sarà fino a quando non avremo un vaccino. Questo accadrà tra molti mesi e quindi è necessario convivere e cercare di mettere in campo quelle misure per garantire non solo i lavoratori degli esercizi commerciali, del turismo, del pulimento, vigilanza, ma per tutelare anche i clienti e tutti coloro che usufruiscono dei vari servizi. Stiamo chiedendo a tutte le aziende di aderire al protocollo nazionale o comunque di prevederne uno specifico sempre in linea con quello nazionale".

© Riproduzione riservata