Affitti e utenze pagati con fondi regionali, Caronia (Lega): "Norme complete per rispondere all'emergenza"

La Commissione Bilancio dell’ARS ha esteso al pagamento di affitti e utenze (gas, elettricità) ed al pagamento degli affitti la possibilità di utilizzo dei contributi che saranno erogati dai Comuni con i 100 milioni già stanziati dal Governo regionale per far fronte all’emergenza socio-economica determinata dal Covid-19. Già in precedenza, la Commissione aveva proposto, per rendere più veloce l’attivazione dei bandi, la modifica della normativa, rendendo possibile per i comuni procedere con la sola determina di Giunta senza la necessità di passaggio dal Consiglio comunale.

Allo stesso tempo, la Commissione ha ampliato la platea delle famiglie che potranno accedere ad un prestito agevolato da 15.000 euro senza interessi, da restituire in 60 rate a partire da un anno dopo la materiale erogazione. La possibilità di accedere questo prestito, il cui fondo di garanzia sarà gestito dall’IRFIS, è stata estesa infatti alle famiglie, anche monocomponente, con un reddito fino a 40.000 euro.

Commentando questi provvedimenti, Marianna Caronia della Lega, che degli stessi emendamenti è stata fra i firmatari, ha detto che “si delinea una normativa che potrà rispondere a molte esigenze ed alle emergenze che le famiglie stanno affrontando in queste settimane. Da un lato abbiamo dato ai comuni la possibilità di spendere in modo veloce ed allo stesso tempo abbiamo ampliato la possibilità di utilizzo delle somme disponibili, rendendole così più funzionali alle esigenze concrete che ogni singola famiglia si trova ad affrontare.”

