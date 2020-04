Coronavirus, Ryanair: "Lasciare posti vuoti idea stupida, così non torneremo a volare"

Ryanair non volerà a posti vuoti alterni. In un'intervista rilasciata al Financial Times, il numero uno della compagnia aerea low cost ha commentato aspramente l'ipotesi di volare tenendo vuota la fila di sedili intermedia per assicurare la distanza di sicurezza sugli aerei per l’emergenza coronavirus. Tanto da escluderne la possibilità.

Il presidente di Ryanair ha infatti spiegato di aver avvertito il Governo Irlandese che, se intenderà adottare queste misure «o pagherà per il posto vuoto o non si volerà» in quanto Ryanair «non può guadagnare soldi con un tasso di riempimento del 66%».

Secondo O' Leary lasciare liberi i posti intermedi non garantirebbe comunque una distanza sufficiente ed è quindi «un’idea stupida, che non porta a niente».

