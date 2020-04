Coronavirus, aiuti per l'Italia: cos'è il Recovery Fund e come funziona

Cos'è l'European Recovery Fund, che ha fatto esultare il premier Giuseppe Conte e tutta la maggioranza (un pò meno Salvini e Meloni)? E' un aiuto ai Paesi più colpiti dalla crisi Covid-19, come l'Italia e la Spagna. Un fondo, assolutamente emergenziale, che servirà, quando la pandemia sarà finita, per sostenere la loro ripartenza.

Il finanziamento arriverebbe dall'emissione di Recovery bond, nuovi titoli di debito garantiti dal bilancio settennale dell'Ue 2021-2027. La proposta della Commissione europea prevedeva un ammontare di 320 miliardi. Per quanto riguarda la "mutualizzazione" del debito, ci sarà con ogni probabilità un' ipotesi di compromesso che unisce le due visioni.

Germania e Olanda, i più rigorosi, puntano a uno schema secondo il quale il denaro raccolto sui mercati con le euro obbligazioni verrebbe immediatamente redistribuito agli Stati membri più colpiti attraverso prestiti di lungo termine (almeno 25-30 anni) a interessi bassissimi.

Ovviamente paesi come l'Italia, la Spagna (appoggiate dalla Francia) e altri vorrebbero un aiuto "a fondo perduto": oltre e all'emissione e le garanzie, venga mutualizzato anche il pagamento del debito emesso in comune e dei relativi interessi, che resterebbe in capo al bilancio dell'Ue e non andrebbe ad aumentare il debito pubblico nazionale dei Paesi beneficiari

© Riproduzione riservata