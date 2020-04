Banche, Uilca: "Tra Coronavirus e cittadini esasperati la situazione rischia di esplodere"

"La situazione nelle banche rischia di diventare incontrollabile. Le tensioni sociali provocate dalla condizione di povertà assoluta di molti cittadini potrebbe travolgere anche e soprattutto i lavoratori del credito". lo dichiara Giuseppe Gargano Segretario Generale Uilca Uil Sicilia.

"I bancari sono doppiamente esposti a rischi per la salute a causa del coronavirus ed alle aggressioni di cittadini esasperati e disperati che intravedono nelle banche un'ancora di salvezza per la sopravvivenza. Il temuto "pacco bomba", rivelatosi fortunatamente non pericoloso, trovato oggi a Catania in una zona centralissima e presidiata da diversi Istituti di Credito ne è la dimostrazione - ha ammesso -. Abbiamo chiesto ai Prefetti la massima attenzione ad una situazione senza precedenti che potrebbe degenerare in comportamenti drammatici e violenti".

