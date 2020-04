Coronavirus, Zampa: "Non staremo appiccicati ma le vacanze si faranno"

"E' evidente che non potremo stare appiccicati, ma le vacanze le potremo fare. Anzi dovremmo sostenerle, magari con un bonus per gli anziani che non possono permettersele". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, ai microfoni di Omnibus, su La7, rispondendo alla domanda se gli italiani potranno andare in vacanza quest’estate.

Zampa ha poi spiegato che "la app (per il tracciamento, ndr) partirà a maggio e sarà su base volontaria. Il lavoro è molto avanti. Se sapremo spiegare agli italiani che con la app saremo più liberi e più sicuri la risposta non mancherà".

"Sulla privacy i problemi sono stati superati", ha spiegato Zampa, che ha aggiunto: "Abbiamo pagato il prezzo di un Paese pieno di veti e burocrazia, non siamo la Germania e la Svizzera, ma abbiamo grandi intelligenze e siamo meglio di quello che pensiamo, anche la app si rivelerà molto intelligente".

