Arrivano i 600 euro per gli autonomi, Gualtieri: pagamenti entro la prossima settimana

Arrivano i 600 euro. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in un'intervista al Tg3 ha confermato che il pagamento è ormai imminente. "So che in queste ore all'Inps si stanno erogando finalmente i 600 euro che dovrebbero essere erogati tutti entro la prossima settimana. La prossima tranche, quella per il mese di aprile sarà erogata più rapidamente e sarà più consistente".

Gualtieri ha anche assicurato che il decreto di aprile sarà molto più consistente di quello di marzo, "daremo risposte adeguate perché nessuno deve perdere il lavoro per il coronavirus, tutte le imprese devono avere la liquidità necessaria e tutte le persone devono disporre di un reddito sufficiente".

Sul fronte prestiti alle imprese assicura: "Stiamo lavorando molto intensamente e le banche la settimana prossima avranno le regole di ingaggio" di Sace per la garanzia sulle imprese più grandi che potranno essere attivate "entro fine mese". Il ministro sottolinea che per le somme fino a 25mila euro il Fondo sta "già erogando migliaia di prestiti". "E' una rapidità senza precedenti" aggiunge.

