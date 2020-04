"No" dei sindaci alla Regione: troppo lunghi i tempi per gli aiuti alimentari

Braccio di ferro tra sindaci e la Regione sull'uso dei fondi destinati a finanziare i buoni spesa ai cittadini caduti in stato di povertà per l'emergenza Coronavirus. Due le forme di finanziamento e probabilmente altrettante categorie di beneficiari diversi: una prima tranche, così come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, verrà distribuita a partire da questa settimana utilizzando i 45 milioni stanziati dallo Stato con procedure più agili, poi, da maggio, i Comuni potranno erogare anche la prima parte dei 100 milioni investita da Musumeci.

Ma le regole saranno diverse. L'Anci ieri ha detto alla Regione che vorrà i soldi solo quando verranno superate le difficoltà che stanno emergendo.

Intanto, il sindaco ha iniziato l'iter per erogare i bonus dello Stato e i primi sono attesi entro Pasqua.

