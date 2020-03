Coronavirus, in arrivo moratoria per gli affitti di negozi, bar e ristoranti

Contro la crisi di esercizi commerciali, bar e ristoranti il governo starebbe studiando un intervento specifico. "Stiamo pensando a una moratoria per gli affitti", ha detto il viceministro all'Economia Laura Castelli ospite di 'Sono le venti' di Peter Gomez sul Nove.

Con il decreto Cura Italia è stato introdotto "un credito d'imposta" per negozi e botteghe "ma sappiamo di dovere fare di più". Per le famiglie, invece, "daremo risorse con il reddito di emergenza, oltre che con gli ammortizzatori e l'indennizzo per partite Iva e autonomi" quindi non sarà necessario un intervento ad hoc per gli affitti.

Il viceministro oggi era intervenuta anche a proposito dei fondi già trasferiti ai Comuni. "Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasferito, per la quota parte, a ciascuno dei Comuni, i 4,3 miliardi del Fondo di solidarietà comunale ed i 400 milioni per l'emergenza alimentare. Così mettiamo i sindaci immediatamente nelle condizioni di affrontare con maggiore serenità le attività ordinarie ma, soprattutto, con lo stanziamento del Fondo per l'emergenza alimentare, gli permettiamo di aiutare velocemente tutti quei cittadini che si trovano ad affrontare un momento di difficoltà dovuto al Coronavirus".

