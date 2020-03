Coronavirus, Baretta: "Buoni spesa solo a chi non ha reddito cittadinanza"

I buoni spesa riservati ai più bisognosi durante l'emergenza coronavirus saranno erogati chi non percepisce già il reddito di cittadinanza. Lo ha detto il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, a Radio Capital. I buoni spesa «non riguarderanno i beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno già un sostegno. Dobbiamo rivolgerci a persone indigenti, cosa che verrà gestita direttamente dai Comuni, indipendentemente dalle altre fonti di entrata», ha spiegato.

Il governo sta lavorando sul cosiddetto reddito di emergenza, ma la cifra ipotizzata dei 600 euro è in realtà «ancora da definire», ha aggiunto sottolineando che la nuova forma di sostegno «riguarderà tutti quelli senza reddito e senza ammortizzatori, e potrebbe arrivare come erogazione di denaro oppure sotto forma di pagamento di bollette o affitti per un sostegno immediato».

