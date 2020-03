Coronavirus, 85 milioni per le scuole: il ministro Azzolina firmerà il decreto

"In questi giorni firmerò il decreto con cui andremo a utilizzare di fatto gli 85 milioni di euro", lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso della trasmissione 'Tutti in classe' a Rai Radio1.

Gli 85 milioni di finanziamento previsti per le scuole, quando arriveranno e come saranno distribuiti?

"Il monitoraggio" sulle scuole e sulla didattica a distanza "che ho voluto, serve proprio per capire come distribuire quei soldi sulla base di chi ha più bisogno, di chi non ha niente". La situazione a macchia di leopardo riguardo alla diffusione della didattica a distanza, ha precisato il ministro, è legata al "digitale divide, su cui bisognerà fare una riflessione".

Intanto, prosegue, "abbiamo creato delle task force regionali con la figura dello psicologo, che serve: i ragazzi hanno bisogno di figure di riferimento, gli adulti sono necessari", senza didattica a distanza "il rischio sarebbe l'abbandono totale".

"Le famiglie stanno facendo enormi sforzi; famiglie e insegnati sono la base per gli studenti che in questo momento hanno perso tutte le certezze".

© Riproduzione riservata