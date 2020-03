Cassa integrazione durante l'emergenza coronavirus: come richiederla

Pubblicate dall'Inps le istruzioni per richiedere la cassa integrazione e assegno ordinario. La causale, per come previsto dal decreto Cura Italia, è Covid 19.

Le domande per accedere alle prestazioni di Cigo e di assegno ordinario - si legge in un messaggio pubblicato oggi - sono disponibili nel portale Inps, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "Cig e Fondi di solidarietà".

La domanda è inoltre disponibile anche sul portale "Servizi per le aziende ed i consulenti", con le consuete modalità. Al momento dell'inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l'apposita causale denominata "COVID-19 nazionale".

Attraverso questa procedura non si dovrà allegare nulla alla domanda, eccetto l'elenco dei lavoratori beneficiari. Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale "COVID-19 nazionale" ed allegato l'elenco dei lavoratori beneficiari.

© Riproduzione riservata