Parrucchieri al lavoro nonostante i divieti sul coronavirus, Confesercenti: decine di segnalazioni

"Barbieri e parrucchieri dei quartieri popolari continuano a lavorare nonostante il divieto imposto dal decreto del presidente del consiglio dei ministri" per evitare i contagi da coronavirus. La denuncia arriva da Nunzio Reina, responsabile dell'area produzione della Confesercenti regionale.

"Sono decine le segnalazioni arrivate alla chat del nostro settore - dice Reina - sappiamo che nei quartieri popolari, in periferia, sono tanti coloro che continuano a svolgere indisturbati l'attività di barbiere e parrucchiere. Alcuni offrono servizi a domicilio, altri aprono le porte del negozio alla clientela e poi chiudono la saracinesca per sfuggire ai controlli. Abbiamo denunciato tutto alle forze dell'ordine e alle istituzioni - conclude - perché in ballo c'è la salute di tutti, in un momento in cui vengono richiesti sacrifici importanti alle attività produttive".

