Coronavirus, l'Enac: "Ridurre gli aeroporti operativi". Catania, Palermo, Pantelleria e Lampedusa in lista

«In ragione della situazione emergenziale dovuta al diffondersi del covid-19, anche in considerazione delle numerose richieste pervenute dai gestori aeroportuali per la riduzione dei voli, in particolar modo commerciali, si ritiene necessario proporre uno scenario infrastrutturale aeroportuale minimo, che possa comunque garantire la mobilità tramite il trasporto aereo all’interno del territorio nazionale». E’ quanto il presidente dell’Enac, Nicola Zaccheo, propone in una lettera alla ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, visionata dall’ANSA.

L’Ente suggerisce «l'operatività limitata» in 17 aeroporti nazionali, «evidenziando che tale configurazione minima potrebbe

essere attuata entro 48 ore": Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera.

