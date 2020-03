Via al Bonus cultura, ma con i primi problemi tecnici

Via al bonus cultura per i nati nel 2001, neo maggiorenni. Non mancano però i primi problemi tecnici. Per beneficiare del contributo di 500 euro destinati a libri, arte, spettacoli, musica e altre attività culturali occorre registrarsi alla piattaforma 18App, che però ha iniziato a dare alcuni disservizi, già dal 5 marzo, giorno di avvio del bonus.

Come spiega un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, per usufruire del bonus cultura è necessario innanzitutto avere un'identità digitale che si può ottenere attraverso portali come Lepida, Aruba, Poste, Tim e tanti altri. Si ottengono in questo modo le credenziali SPID, utili per registrarsi in seguito nella piattaforma 18 App, entro il 31 agosto 2020. Il bonus deve essere utilizzato entro il 28 febbraio 2021.

La registrazione è molto semplice: andando sul sito www.18app.italia.it basta utilizzare le credenziali SPID e autorizzare l'accesso a 18app. Confermando i dati e accettando le condizioni d'uso comparirà un messaggio di conferma dell'esito positivo della registrazione. Terminata la registrazione è possibile visualizzare il proprio portafoglio e spendere il bonus cultura. Ma, come molti giovani lamentano sui social, la registrazione non sempre va a buon fine.

