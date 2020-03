Coronavirus, UniCredit: "Donazione di 2 milioni di euro per l'acquisto di materiale"

Un milione e 500 mila euro per l'acquisto di mascherine, materiale sanitario e dispositivi medici necessari per combattere il coronavirus. È quanto forniranno UniCredit e UniCredit Foundation. Questa cifra va ad aggiungersi alla prima donazione di 500 mila euro della scorsa settimana.

UniCredit amplia così il proprio impegno per il supporto del Dipartimento della Protezione Civile nella

gestione dell'emergenza legata alla diffusione del coronavirus. Inoltre il Gruppo metterà gratuitamente a disposizione della Protezione Civile tutti i servizi bancari necessari a supporto di tutte le attività messe in atto durante la crisi.

"Sentiamo la responsabilità e la necessità di fare la nostra parte in ogni modo possibile per il benessere delle comunità in cui siamo presenti", ha detto Jean Pierre Mustier. "Essere al fianco del Dipartimento della Protezione Civile, sostenendo un lavoro che è un esempio di eccellenza per qualità e impegno, è certamente motivo di orgoglio per tutti i dipendenti di UniCredit".

