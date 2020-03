Pensioni, oggi il pagamento di marzo con importi variabili: uffici postali aperti

Oggi è il giorno del pagamento delle pensioni di marzo. L'1 è caduto di domenica, ieri, dunque è slittata di un giorno la data per l'accredito sul conto corrente o per potersi recare negli uffici postali. Già, gli uffici postali: oggi saranno aperti in tutta Italia, nonostante l'emergenza coronavirus, anche nella zona rossa della Lombardia, chiusi in questi giorni per l'allarme epidemia.

Aperti anche i 5 uffici postali a Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione D'Adda, San Fiorano in provincia di Lodi e Vo' Euganeo in provincia di Padova.

La grande novità di marzo sono gli importi. Le pensioni infatti potranno essere più basse o più alte rispetto all’assegno previsto di solito. La spiegazione della variazione è legata all’Irpef che sarà maggiorata delle addizionali regionali relative al 2019 (effettuate a rate nell’anno successivo). Non solo: da marzo e fino a novembre a condizionare l'importo c'è anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2020.

