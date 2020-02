Assegno nucleo familiare e assegno di maternità: come cambiano gli importi e i requisiti nel 2020

Importi nel 2020 per gli assegni alle famiglie per il 2020. Con la circolare n. 31 del 25 febbraio, l'Inps spiega come cambiano con la rivalutazione della misura sia l'assegno per il nucleo familiare e che l’assegno di maternità concessi dai Comuni.

Secondo l’ultima rivalutazione Istat, infatti, vengono modificati i requisiti di reddito e gli importi degli assegni concessi dalle amministrazioni comunali come sussidio economico.

Ad aumentare è sia l’importo, sia il limite Isee da considerare per l’erogazione. A incidere è la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per quest'anno fissato allo 0,5%.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Per il 2020 l'importo dell’Assegno mensile per il Nucleo familiare – nella misura intera – è di 145,14 euro. Il valore Isee, invece, è pari a 8.788,99 euro.

ASSEGNO DI MATERNITÀ

Per il 2020 l’importo dell’assegno mensile di maternità in misura intera (nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento dal 1° gennaio al 31 dicembre) è pari a 348,12 euro per cinque mensilità, per complessivi 1.740,60 euro. La soglia Isee è invece pari a 17.416,66 euro.

