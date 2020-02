Amazon apre due nuovi centri di distribuzione in Italia: 1400 posti di lavoro

Amazon apre due nuovi centri di distribuzione in Italia, con un investimento da 140 milioni di euro. I due siti logistici, che saranno operativi a partire dall’autunno di quest’anno, sorgeranno rispettivamente tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino in provincia di Rovigo, e a Colleferro, nella città metropolitana di Roma. Qui l’azienda creerà in totale 1.400 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura, che si aggiungeranno, sottolinea, ai 6.900 dipendenti attualmente impiegati da Amazon in Italia.

Con il lancio dei due nuovi centri di distribuzione, Amazon investirà 140 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ai 4 miliardi già investiti nel Paese a partire dal suo arrivo nel 2010.

«Siamo orgogliosi ed entusiasti di espandere la nostra attività con due nuovi centri di distribuzione nel Veneto e nel Lazio», ha commentato il vicepresidente Amazon Operations in Europa, Roy Perticucci, sottolineando che nel 2020 l’azienda celebra i dieci anni in Italia. Il centro di distribuzione tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino, a 25 chilometri da Rovigo, impiegherà fino a 900 dipendenti a tempo indeterminato entro tre anni dall’inizio delle attività; mentre il centro di distribuzione di Colleferro, il secondo magazzino aperto da Amazon nella regione Lazio dopo quello di Passo Corese inaugurato nel 2017, creerà fino a 500 nuovi posti a tempo indeterminato entro il 2023.

