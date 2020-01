Incidenti sul lavoro, Filca Cisl: "Primato in Sicilia ci preoccupa, aumentino gli ispettori"

"Il triste primato di morti sul lavoro che detiene la Sicilia ci preoccupa e i dati del crescente aumento di vittime sono allarmanti e certificano che ancora le norme di sicurezza non sono applicate nei cantieri e che nulla è stato fatto per evitare questa ecatombe".

A dirlo è il segretario generale della Filca Cisl, Paolo D'Anca, commentando i dati Inail sulle vittime sul lavoro in Sicilia, aumentate del 20%. D'Anca rivendita maggiori controlli e chiede a Musumeci di aumentare il numero di ispettori.

"È da tempo ormai che rivendichiamo maggiori controlli per vigilare in maniera serrata sull'applicazione delle norme di sicurezza e sugli appalti al ribasso. E chiediamo al presidente Musumeci -conclude D'Anca- che rispetti l'impegno assunto per aumentare il numero di ispettori in tutte le province e che si attivi per fare approvare, come chiedono le parti sociali, il Durc di congruità".

© Riproduzione riservata