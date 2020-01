Reddito di cittadinanza, Flat tax e Sugar tax: gli italiani criticano le 3 misure

Tra le misure attuate o proposte dal Governo le più criticate sono il reddito di cittadinanza con il 67,1% e la Sugar Tax (67,4%); anche la Flat Tax incontra la disapprovazione della maggioranza (62,6%). Quota 100 è apprezzata da sei cittadini su dieci (59,2%) e un numero simile si esprime positivamente sull'autonomia delle Regioni (57,6%); conquista, anche se non in maniera netta, la tassa sulla plastica (51%). E’ quanto emerge dal Rapporto Italia 2020 dell’Eurispes.

Quanto alla condizione economiche delle famiglie sebbene ci siano "lievi" segnali di ripresa la metà dei cittadini continua a 'polverizzare' i risparmi. Secondo la maggioranza degli italiani la situazione negli ultimi 12 mesi è rimasta stabile (37,9%), il 37,5% ha riscontrato invece un peggioramento netto o parziale. Circa un cittadino su dieci (14,3%) nota un miglioramento.

Nelle isole il disagio di un’economia negativa - sostiene l’Eurispes - arriva al 72%, con una distanza con le altre aree geografiche del Paese che arriva a segnare un divario tra i 30 e oltre i 40 punti percentuali. Quasi la metà delle famiglie (47,7%) è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese (+2,6% rispetto al 2019); ma crescono seppur di poco quelle che riescono a risparmiare (23,7%; +1,7%). Saldare la rata del mutuo rappresenta un ostacolo per il 34,1% degli italiani (+1,4%).

Far fronte alle spese mediche è un problema per il 22,3% degli italiani (+1,2%). Almeno un italiano su dieci (11,9%) è caduto nelle maglie dell’usura non potendo accedere al credito bancario:erano il 7,8% nel 2018 e il 10,1% nel 2019. ANSA

