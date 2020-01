Inps, la carta d'identità elettronica per accedere ai servizi on line: come fare

Accedere ai servizi online dell’Inps attraverso la carta d'identità elettronica. Adesso è possibile, come comunica lo stesso ente attraverso la circolare firmata dal direttore generale vicario, Vincenzo Caridi.

COSA CAMBIA. In sostanza, per semplificare le modalità di accesso ai servizi online dell’Inps, oltre che con il pin, le credenziali spid e la cns, è possibile accedere a tutti i servizi online anche con la nuova carta d'identità elettronica 3.0 (Cie) come strumento per attestare la propria identità.

L’accesso è consentito attraverso l’Identity Provider del ministero dell’Interno cliccando sul link “CIE” nella maschera di accesso ai servizi online.

COME FARE. L’accesso con carta d'identità elettronica, come spiega la circolare, prevede due modalità di utilizzo: l’utente può utilizzare la propria Cie da una postazione desktop dotata di un lettore NFC (tipicamente collegato tramite interfaccia USB) e installando il “Software Cie” scaricabile dal sito: https://www.cartaidentita.interno.gov.it; da uno smartphone Android dotato di interfaccia NFC, installando l’App denominata “Cie ID” dallo store Android.

Con la Cie, in sostanza, l’utente potrà accedere a tutti i servizi online INPS.

"Per maggiori informazioni sulla configurazione e l’utilizzo della CIE - spiega la circolare - è possibile fare riferimento sempre allo stesso sito del Ministero dell’interno: https://www.cartaidentita.interno.gov.it".

Ma non solo. La circolare spiega che per "garantire pieno accesso a tutti i canali di servizio, come già avviene per le credenziali SPID e CNS, anche con la CIE è possibile generare il “PIN telefonico” per accedere ai servizi personali INPS tramite Contact Center".

© Riproduzione riservata