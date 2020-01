Torna l'Aeroviaggi Academy per reclutare 300 addetti: posti anche in Sicilia

Aeroviaggi lancia la quinta edizione dell’Aeroviaggi Academy e dà avvio ad una nuova massiccia campagna di reclutamento e formazione di 300 persone che comporranno il team Aeroviaggi nella stagione estiva 2020. e figure ricercate comprendono i principali profili impiegati nelle strutture alberghiere del Gruppo: personale di animazione e di sala, addetti al ricevimento, hostess, manutentori, economi, addetti alla cucina, alla dispensa e al bar.

«Siamo orgogliosi di dare avvio alla nuova edizione dell’Aeroviaggi Academy, che testimonia il ruolo centrale che il capitale umano riveste per il nostro Gruppo, inteso quale risorsa da valorizzare nei suoi molteplici talenti e potenzialità», dice Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi, primo tour operator per posti letto in Sicilia e Sardegna, tra le prime dieci catene alberghiere in Italia.

Siamo convinti, infatti, che la qualità e il carattere innovativo dei nostri servizi - aggiunge Mangia - passi innanzitutto attraverso l’attenzione ai temi della formazione e la selezione di expertise e profili qualificati».

L’accesso a questa edizione dell’Aeroviaggi Academy consente l’ingresso in un percorso di formazione strutturato e il coinvolgimento in apposite sessioni di selezione in programma dal 14 al 26 febbraio presso il complesso di Sciaccamare. Al termine dell’iter, i candidati più meritevoli avranno l’opportunità di entrare a far parte del team Aeroviaggi per la prossima stagione 2020. Per partecipare all’Aeroviaggi Academy è possibile presentare la propria candidatura entro il 10 febbraio inviando il curriculum vitae alla mail risorse.umane@aeroviaggi.it.

