Tassa sull'ombra: esclusi balconi e verande, ecco chi deve pagarla

La tassa sull'ombra non sarà anche su balconi e verande. Era scattato l'allarme tra i contribuenti italiani perchè sembrerebbe che il governo la voglia prevedere. In Italia esiste già dal 1997 la tassa sull'ombra e può essere applicata dai comuni per tassare l’occupazione del suolo pubblico anche da parte di proiezioni d’ombra di tende, strutture rimovibili, impalcature, cartelloni pubblicitari, insegne.

L’imposta sull’ombra non è una novità: riguarda le occupazioni del soprasuolo, ovvero quelle causate dall’ombra che manufatti privati proiettano su strade, marciapiedi, gradini e vie di proprietà pubblica. Grazie a questo tributo, quindi, i comuni possono applicare un prelievo fiscale per ogni metro quadrato di ombra generata da tende da sole di negozi, impalcature provvisorie di imprese edili, insegne pubblicitarie, cartelloni promozionali e altre tipologie di strutture ma non su verande e balconi di privati.

La normativa introdotta con la Legge di Bilancio 2020, però, non ha specificato che anche l’imposizione fiscale in vigore dal 2021 escluderà l’ombra di balconi e terrazzi privati, come già avviene.

Il Ministero dell’Economia però ha fatto chiarezza. “Il nuovo canone previsto dalla legge di Bilancio sostituisce i tributi locali Tosap e Cosap, derivando dagli stessi i presupposti impositivi. Per questa ragione, può colpire solo le fattispecie già gravate da Tosap e Cosap, tra le quali non è compresa l’occupazione tramite balconi e verande.”

Nel 2021 quindi non scatterà nessuna nuova applicazione della tassa sull’ombra.

© Riproduzione riservata