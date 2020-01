Sanità, la Fials Sicilia: "Dopo la stabilizzazione al via l'ampliamento delle dotazioni organiche"

Approvati gli atti aziendali e la stabilizzazione dei precari della Sanità siciliana. A comunicarlo la Fials-Confsal Sicilia che ha partecipato oggi all’incontro dei sindacati con l’assessorato regionale alla Salute su alcune questioni in itinere.

“Gli atti aziendali – spiegano gli esponenti della Fials - stanno per essere approvati per trovare compiutamente applicazione. Si è discusso anche dello stato dell’arte dei processi di stabilizzazione. Attraverso l’applicazione delle nuove norme si amplia la platea dei beneficiari rispetto alla legge Madia estendendo il diritto nella dirigenza ad altre figure escluse come ingegneri e amministrativi. Per queste categorie, però, i criteri per l’assunzione devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2017. Per le altre figure della dirigenza, medici e infermieri, si estende invece il criterio temporale al 31 dicembre 2019”.

Il segretario regionale Fials, Sandro Idonea ha chiesto inoltre “l’applicazione delle norme contenute nel Milleproroghe per l’ampliamento progressivo delle dotazioni organiche e l'assessorato ha risposto che invierà presto le direttive necessarie. Abbiamo anche chiesto aggiornamenti sulle stabilizzazioni dei contrattisti all’Asp di Palermo e l’assessorato ha confermato che è in corso l’attuazione dell’accordo che era stato siglato coi sindacati”.

