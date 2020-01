Nel mega store Apple di Roma 120 assunzioni, lavoro anche in Sicilia: come candidarsi

Un mega store Apple nel cuore di Roma. Il grande negozio sorgerà in via del Corso e secondo le previsioni sarà inaugurato in primavera. A renderlo noto è la stessa compagnia di Cupertino, che per l'occasione assumerà 120 persone.

Al tempo stesso verrà chiuso un altro negozio, quello che si trova nel centro commerciale RomaEst, ma i lavoratori di questo esercizio commerciale saranno ricollocati negli altri punti vendita romani, senza perdita di posti di lavoro.

Il nuovo store si chiamerà "Apple via del Corso" e sarà un "flagship" di rilevanza mondiale, spiega la società californiana. I lavori di ristrutturazione della sede sono stati fatti in partnership con il comune di Roma, la soprintendenza e la proprietà, che è del gruppo Allianz. Questo tipo di collaborazione, volta a tutelare il patrimonio culturale, in passato ha interessato anche altri negozi della Mela, come l'Apple Champs Élysées di Parigi e l'Apple Covent Garden di Londra.

"I nostri negozi hanno servito con orgoglio i clienti a Roma per 13 anni e siamo entusiasti che la nostra visione a lungo termine per la città prenda vita in via del Corso questa primavera", ha detto Deirdre O'Brien, vicepresidente senior "Retail + People" di Apple. "Con questo nuovo importante negozio, sposteremo i nostri talentuosi team e le nostre attività da RomaEst al centro di Roma, dove aumenteremo sensibilmente la nostra capacità di servizio e offriremo sessioni di 'Today at Apple' gratuite e di classe mondiale".

ASSUNZIONI NON SOLO A ROMA. La Apple ha posizioni aperte per le seguenti figure: Esperto Business; Creative; Esperto; Genius; Esperto Operations; Manager; Market Leader; Specialista; Store Leader; Senior Manager; Specialista Tecnico.

Le posizioni fanno riferimento ai seguenti Apple Store: Bologna, Torino, Bufalotta (Galleria Porta di Roma), Campi Bisenzio (C.C. I Gigli), Carugate (Centro Commerciale Carosello), EUR (Centro Commerciale Euroma2), Firenze, Grugliasco (Centro commerciale Le Gru), Lonato (Il Leone Shopping Center), Lunghezza (Centro commerciale RomaEst), Marcianise (Centro Commerciale Campania), Mestre (Centro commerciale Nave de Vero), Misterbianco (Centro Sicilia), Orio al Serio (Centro commerciale Oriocenter), Rimini (Centro Commerciale Le Befane), Rozzano Milano (Centro Commerciale Fiordaliso).

COME CANDIDARSI. Gli interessati alle varie opportunità di lavoro Apple possono valutare gli annunci di lavoro direttamente dalla pagina dedicata alle carriere e selezioni sul sito ufficiale del Gruppo. I candidati possono registrare direttamente il proprio curriculum .

