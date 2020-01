Lufthansa, oltre 4500 offerte di lavoro nel 2020: ecco dove e i requisiti necessari

Dopo Ryanair anche la Lufthansa pronta ad assumere in tutto il mondo. La compagnia aerea tedesca infatti ha annunciato un maxi piano di reclutamento per oltre 4.500 inserimenti entro il 2020. Le selezioni sono rivolte a giovani diplomati che ricopriranno la qualifica di assistenti di volo e altri profili e saranno inseriti negli aeroporti di Monaco di Baviera, Francoforte, Vienna, Bruxelles e Zurigo.

Le selezioni riguarderanno anche il personale di terra da inserire nei vari aeroporti per un totale di circa 2.500 unità. Circa 3 mila inserimenti saranno effettuati in Germania, 1.300 assunzioni riguarderanno gli assistenti di volo, di cui 450 saranno formati presso l'hub di Lufthansa di Monaco di Baviera e altri 500 presso la Swiss. Tra le assunzioni anche 300 posti per addetti alle operazioni di terra, 100 lavoratori in somministrazione, 500 giovani e altre 300 unità tra piloti, addetti alla cabina e tecnici.

Tuttavia, per la posizione di assistenti di volo, la compagnia richiede i seguenti requisiti: età non inferiore ai 18 anni, diploma di maturità, buona capacità visiva, altezza non inferiore a 1,60 cm e non superiore a 1,95 cm, buona conoscenza della lingua tedesca e inglese, possesso del passaporto in corso di validità, assenza di tatuaggi e piercing visivi, buona capacità di nuoto e disponibilità a trasferte e trasferimenti. Per ulteriori informazioni si può consultare il portale della compagnia tedesca.

