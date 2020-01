Tir bloccati per il caro navi, l'allarme Coldiretti: "Danni anche per l'agricoltura"

"Quintali di ortaggi sono stoccati nei vari magazzini del Ragusano perché non sono stati ritirati dalle agenzie dei trasportatori. Questo significa già un danno elevatissimo per agricoltura".

È l'allarme di Coldiretti Sicilia sul blocco dei tir per il caro navi. "Ancora una volta si colpisce il settore agricolo in un momento in cui prezzi degli ortaggi sono in leggerissima risalita. Per questo - conclude la Coldiretti - occorre agire immediatamente e scongiurare ulteriori azioni di protesta".

