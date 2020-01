Reddito di cittadinanza, ecco le date dei pagamenti a gennaio

A gennaio tutto tornerà normale per quanto riguarda il pagamento del reddito di cittadinanza, dopo le (parziali) novità e differenze avvenute a dicembre, quando l'Inps e Poste Italiane avevano fatto pervenire la ricarica non come tutti i mesi il 27, ma prima di Natale, per facilitare gli italiani in vista delle festività.

Questo mese, però, come detto, si torna alle origini e il pagamento sarà effettuato il 27 gennaio, per chi ha presentato domanda di reddito di cittadinanza a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre.

Per chi, invece, ha presentato domanda di reddito di cittadinanza soltanto nel mese di dicembre 2019 ed è, quindi, in attesa del primo pagamento del sussidio, la ricarica avviene contestualmente all’arrivo della carta di Reddito di cittadinanza. La card verrà consegnata da Poste Italiane dopo il 15 gennaio 2020 e sarà provvista già della prima ricarica.

Per chi, infine, ha presentato o ha intenzione di presentare domanda per reddito di cittadinanza a gennaio 2020, la consegna della carta non potrà avvenire prima del 15 febbraio.

