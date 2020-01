Lavoro, Ryanair cerca personale di bordo a Palermo e a Catania: ecco i requisiti richiesti

Si aprono nuove possibilità di lavoro a bordo dei velivoli Ryanair. La compagnia low cost irlandese cerca personale di bordo anche in Sicilia. In occasione dei Cabin Crew Day, sono state individuate anche a Palermo e a Catania cinque date a gennaio e a febbraio durante le quali si svolgeranno le selezioni per entrare a far parte dello staff di cabina.

Crewlink, la società che si occupa di reclutare steward ed hostess per diverse compagnie tra cui anche Ryanair, ha pubblicato il programma degli Open Days in tutta Italia. Gli aspiranti assistenti di volo sosterranno un colloquio orale e un test scritto di lingua inglese direttamente con i responsabili delle Risorse Umane di Ryanair.

I candidati che saranno selezionati parteciperanno a un corso di formazione della durata di 6 settimane al termine delle quali, verranno assunti, con un contratto iniziale di 3 anni, coloro i quali avranno superato il corso.

I colloqui si svolgeranno a Palermo il 22 gennaio e il 20 febbraio e a Catania il 5, il 6 e il 26 febbraio. Per partecipare alle selezioni bisogna avere compiuto 18 anni e avere un'altezza minima di 1,57 metri e massima di 1,88 metri. Parlare fluentemente la lingua inglese è una condizione necessaria come anche avere una buona forma fisica, buone capacità visive e natatorie. Ammesso anche l'uso di lenti a contatto.

Anche per partecipare alla selezione è raccomandato un abbigliamento adeguato e formale: per gli uomini pantaloni lunghi e camicia, per le donne camicia, gonna e collant color carne.

