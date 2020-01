Lavoro in Sicilia, assunzioni negli enti regionali: in arrivo bandi per 24 posti

Assunzioni negli enti regionali in Sicilia. Ma, come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, il rischio è che la maggior parte dei posti che saranno assegnati nei prossimi mesi siano il frutto di sentenze che obbligano a stabilizzare i precari e a concedere anche gli arretrati. L’Arpa, agenzia per l’ambiente, ha preparato due bandi con cui cerca 7 collaboratori tecnici professionali del comparto sanità da assumere con contratto a tempo determinato e un assistente amministrativo. Si attende la pubblicazione dei bandi sul sito dell’Agenzia.

Il Cas, consorzio autostrade siciliane, mette in palio invece 16 posti a tempo indeterminato. I primi sei sono destinati a istruttori tecnici direttivi di categoria D. Altri due posti sono destinati a ingegneri elettronici, elettrotecnici o in telecomunicazioni. Tre posti sono destinati a periti elettronici o industriali e gli ultimi 5 andranno a istruttori tecnici geometri.

Ma a preoccupare il governo è ciò che sta accadendo alla Sas, che ha perso altri ricorsi presentati da ex precari della Multiservizi che non sono stati stabilizzati.

