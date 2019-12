Regione, arrivano 25 milioni per ricerca e sviluppo dell'agricoltura

Via libera al finanziamento di cinquanta progetti per promuovere e diffondere l’innovazione presso le aziende agricole. Lo prevede la graduatoria definitiva che stanzia venticinque milioni di euro, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale per la Sicilia 2014-2020 (misura 16.1).

Il bando prevedeva la costituzione di Gruppi operativi, formati da almeno due soggetti interessati, come aziende agricole, ricercatori, organismi di ricerca e aziende che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale, per la realizzazione di progetti innovativi, di prodotto e di processo, in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura.

© Riproduzione riservata