Saldi invernali 2020, in Sicilia si parte il 5 gennaio: le date regione per regione

Il 4 gennaio cominciano i saldi, il 5 per alcune regioni tra cui la Sicilia. Molto variabile invece il giorno di chiusura che oscillerà tra metà febbraio e il 31 marzo.

Severe le regole che i negozianti dovranno rispettare: dal prezzo del prodotto in origine da indicare insieme alla percentuale applicata dello sconto e il prezzo finale scontato.

Gli sconti, inoltre, si possono applicare solo sui prodotti stagionali e ritenuti alla moda e devono essere ben distinti da i prodotti non in saldo in modo da non creare confusione.

Ecco le date dei saldi regione per regione:

- Abruzzo: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 5 marzo 2020

- Basilicata: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno l’1 marzo 2020

- Calabria: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno il 3 marzo 2020

- Campania: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno il 3 marzo 2020

- Emilia Romagna: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 5 marzo 2020

- Friuli Venezia Giulia: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno il 31 marzo

- Lazio: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno il 15 febbraio 2020

- Lombardia: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 5 marzo 2020

- Marche: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno l’1 marzo 2020

- Molise: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 4 marzo 2020

- Piemonte: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno il 18 marzo 2020

- Puglia: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 28 febbraio 2020

- Sardegna: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno il 4 marzo 2020

- Sicilia: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 15 marzo 2020

- Toscana: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 15 marzo 2020

- Trentino Alto Adige: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno il 15 febbraio

- Umbria: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 4 marzo 2020

- Veneto: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno il 28 febbraio 2020

- Valle d’Aosta: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 31 marzo 2020

LA STORIA DEI SALDI. I saldi normalmente in Italia sono due volte l’anno nel periodo di luglio e nel periodo invernale, tuttavia con l’avvento del Black Friday adesso si trovano dei prodotti scontati anche a fine novembre.

Per la prima volta in Italia furono introdotti dal partito fascista, in quel periodo non erano chiamati saldi ma vi era una suddivisione di due categorie di vendite speciali, quali le “vendite straordinarie” e le “vendite di liquidazione”.

Nel 1980 arriva nel Belpaese la prima normativa concreta in materia di saldi, la quale affidava la gestione alle camere di commercio, e prevedeva che non potessero durare più di quattro settimane. Dure le regole contro la pubblicità ingannevole. Dal 1998 sono le regioni ad occuparsi della durata dei saldi.

