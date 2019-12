Contratto bancari, si va verso un aumento di 190 euro al mese

Siglata l’intesa sull'ipotesi di accordo per il nuovo Ccnl per 282.000 bancari, con un aumento medio di 190 euro. Tra i punti principali: stretta alle pressioni commerciali, eliminato il salario d’ingresso, favorita la conciliazione vita-lavoro, l’inclusione e le pari opportunità.

Nasce la Banca del tempo per le donazioni di ferie, ore e permessi fra colleghi. Viene introdotto il diritto alla disconnessione per assicurare maggior rispetto alla vita privata. Creata una cabina di regia per le nuove tecnologie.

Per il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, è stato "ottenuto un importante riconoscimento economico. E - aggiunge - abbiamo in mano un fondamentale strumento per tutelare la categoria. Sulla vendita dei prodotti finanziari e la svolta: avremo un controllo diretto e obblighiamo i banchieri a condividere le politiche di vendita. Respinto il tentativo di Abi di contrattualizzare il lavoro ibrido".

