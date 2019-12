Regali di Natale, è di quasi mille euro la spesa media a famiglia

Cosa riceverete quest’anno? In media ogni famiglia in questo periodo – dati pubblicati dall’infografica di Younited Credit – spende circa 998 euro, ma le cifre cambiano nelle varie parti della penisola: si spende di più al nord Italia, 1154 euro a famiglia, al centro con 1015 euro a famiglia ed infine al sud e nelle isole 915 euro e 908 euro a famiglia.

I modi d’acquisto sono cambiati, in pochi si recano nei grandi centri commerciali o ancora nei piccoli negozi per acquistare i regali. Oggi il 73% degli italiani acquista online dal PC, mentre il 23% acquista direttamente dallo smartphone.

Le categorie più gettonate sono profumi e creme, giochi e prodotti per lo sport ed infine ci sono gli elettrodomestici sia grandi che piccoli. Non mancano i regali riciclati: un italiano su cinque dona dei regali ricevuti negli anni precedenti, che non sono piaciuti, ad amici e parenti.

Anche i nostri amici a quattro zampe riceveranno un regalo: dallo stesso studio risulta che sei italiani su dieci fanno trovare ai loro animali domestici un regalo sotto l’albero.

