Pensioni, tredicesime più alte? Un errore, i soldi extra andranno restituiti

Tredicesime più alte del previsto. Potrebbe sembrare un regalo di Natale per i pensionati regionali. In realtà, come racconta Giacinto Pipitone, è solo frutto di un errore commesso nel calcolo degli assegni.

Il Fondo pensioni, dunque, sarà costretto a trattenere le somme extra erogate nei giorni scorsi già nella prossima busta paga di gennaio.

Il Fondo pensioni, intanto, ha concluso ieri l'analisi dei flussi del 2019 riscontrando un aumento della spesa dovuto all'aumento del numero di prepensionati.

Nel corso del 2019 alla Regione le pensioni sono costate 677.627.182 euro. L'anno scorso non si era andati oltre i 657 milioni e 607 mila euro. C'è dunque un aumento di 20 milioni.

