Manovra, spunta il bonus facciate 2020 anche per gli alberghi

Bonus facciate anche agli alberghi. È la proposta del ministro della Cultura, Dario Franceschini, in occasione dell’assemblea annuale di Assoimmobiliare, parlando del possibile ampliamento degli edifici interessati al credito fiscale del 90%.

"In Parlamento si sta ragionando in queste ore" sulla possibilità di estendere il bonus facciate "anche agli alberghi". Il beneficio potrebbe quindi non limitarsi alle case e ai condomini.

Secondo Franceschini "per il futuro c'è bisogno di pensare anche agli immobili pubblici, dello Stato o dei comuni". Come, aggiunge, "credo che sia giusto pensare a come attrarre investitori, anche stranieri, nel mercato immobiliare residenziale, non solo a destinazione commerciale. Questo è un grande tema da portare avanti insieme", dice.

In generale per il ministro la questione della rigenerazione urbana oggi si impone, soprattutto a livello di periferie, "anche per questo - sottolinea - nella riorganizzazione del ministero c'è un servizio che per la prima volta si occupa esclusivamente di periferie e rigenerazione urbana".

Pronta la replica della presidente di Assoimmobiliare, Silvia Rovere. "Certamente non sarà l’introduzione del 'bonus facciate' a cambiare il volto delle città - dichiara -, mentre il Parlamento porta avanti discussioni inconcludenti su diversi progetti di legge sulla rigenerazione e sul consumo di suolo. E dunque, nell’attesa, l’intera materia continua ad essere normata dalla legge urbanistica del 1942".

"Se le Regioni dimostrano sensibilità e attenzione alla potenzialità della rigenerazione urbana, manca invece completamente una visione del Governo e del Parlamento sul tema", dice.

Rovere tuttavia riconosce al ministro della Cultura, Dario Franceschini, presente all’assemblea, "un metodo che ha permesso di raggiungere in poco tempo risultati importanti nella gestione e fruizione dello straordinario patrimonio dei musei italiani e di siti archeologici come Pompei ed Ercolano".

