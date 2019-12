Dopo il Black Friday arriva il Cyber Monday: tutte le offerte online, si punta al record

Archiviato il Black Friday è tempo di pensare al Cyber Monday. Il prossimo 2 dicembre caccia ai super sconti per gli articoli elettronici e tecnologici. Tablet, smartphone, pc e stampanti, tv, ma anche viaggi e tanto altro verranno proposti a prezzi molto convenienti.

Le stime prevedono una crescita per l’e-commerce tra il 14% e il 18%, con uno scatto piuttosto netto rispetto al'11,2% del 2018. Secondo i calcoli di Adobe Digital Insights, che fornisce le informazioni più complete e accurate sul commercio al dettaglio e sull'e-commerce, le vendite totali online durante il Cyber Monday dovrebbero raggiungere i 9,4 miliardi di dollari (rispetto ai 7,5 miliardi del Black Friday e i 3,6 miliardi del sabato seguente).

Il numero più alto di acquisti sono generalmente effettuati da acquirenti sopra i 40 anni, nel 65% dei casi. Quasi due terzi di loro prevedono di utilizzare gli smartphone per lo shopping, rispetto alla metà del resto della popolazione. Questi clienti sono più propensi degli altri a comprare vestiti, gift card e libri per i componenti della loro famiglia, soprattutto per coniugi e figli. La loro spesa maggiore però (31% del loro budget per gli acquisti) va verso i viaggi o lo svago fuori di casa. Anche i ventenni (65%) e i trentenni (61%) sono particolarmente interessati a trovare un affare durante il Cyber Monday.

© Riproduzione riservata